Анастасия Лях .4 июня, 2020 3

Последняя девушка Бонда подписалась на участие во французском триллере «Праздник дураков». Как пишет Variety, Сейду исполнит главную роль.

Действие фильма развернется в Париже 1893 года. Актриса сыграет пациентку психиатрической лечебницы, которая по традиции раз в год проводит в стенах больницы бал под патронатом столичной знати. Героиня планирует осуществить во время всеобщего веселья побег.

Сценаристом и режиссером проекта выступает Арно де Пальер, снявший историческую драму «Михаэль Кольхаас» с Мадсом Миккельсеном и драму «Сирота» с Джеммой Артертон, Адель Энель и Адель Экзаркопулос. Съемки «Праздника дураков» запланированы на текущий год.