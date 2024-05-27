sonyazhytkova .27 мая, 2024 2

В інтерв'ю присвяченому стрічці "Gaga Chromatica Ball", зірка розповіла про те, чим її версія коміксного персонажа відрізняється від попередників.

"Моя версія Харлі – це щось особливе і абсолютно автентичне для цього фільму та його персонажів", - поділилася Гага з Access Hollywood. "Я ніколи раніше не робила нічого подібного, тому все буде абсолютно новим і дійсно захоплюючим".

У фільмі-сиквелі Леді Гага знімається разом з Хоакіном Феніксом під режисурою Тодда Філліпса. Музюкл від DC Studios запланований до прем'єри 4 жовтня. В акторський склад "Джокер: Folie à Deux" також входять Кетрін Кінер, Брендан Глісон та Зазі Бітц. Ця стрічка є частиною всесвіту DC Elseworlds, яка не пов'язана з основною лінією, яку розвивають Пітер Сафран та Джеймс Ганн.

Гага візьме на себе роль Харлі Квінн, яку раніше грала Марго Роббі у фільмах "Загін самогубців" (2016), "Хижі пташки" (2020) та "Загін самогубців 2" (2021). Роббі висловила своє захоплення новою версією персонажа, дізнавшись про кастинг Гаги.

"Це приносить мені велику радість, бо з самого початку я хотіла, щоб Харлі Квінн стала одним з тих персонажів, які, як Макбет або Бетмен, передаються від одного великого актора до іншого", - розповіла Роббі MTV News у 2022 році.

Вона додала: "Це велика честь, що я заклала такий міцний фундамент, що Харлі тепер може бути тим персонажем, якого інші актори зможуть зіграти. Я впевнена, що Гага створить щось неймовірне".

Джерело: Deadline