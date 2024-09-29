sonyazhytkova .29 сентября, 2024 3

Оскароносна співачка та актриса розповіла про свій досвід роботи над роллю Харлін Харлі Квін в інтерв'ю для Apple Music з Зейном Лоу. Вона зазначила, що цей персонаж мав величезний вплив на її музику і допоміг створити концепцію нового альбому.

"Тема подвійності особистості завжди була частиною моєї творчості. Я завжди створювала персонажів через музику, і Харлі стала для мене особливою. Фільм сповнений музики, яка мене зачаровувала, і я відкривала цю героїню через кожен день зйомок, через живу музику, танці, костюми та грим. Це був дуже глибокий досвід, який залишився зі мною навіть після завершення зйомок, і я вирішила створити цілий альбом, натхненний цим образом".

У новій музичній драмі Тодда Філліпса, яка є продовженням оскароносного фільму "Джокер" 2019 року, Хоакін Фенікс знову зіграє Артура Флека, пацієнта Аркхемської лікарні, де він закохується в Харлі — одну з пацієнток. Їхня історія розвивається через музичні номери, а армія прихильників Флека намагається звільнити його з лікарні.

Щодо свого нового альбому, Леді Гага додала: "Харлі — дуже складна персонажка, і як жінці в музиці та продюсерці, було цікаво досліджувати це через музику. Альбом відображає її багатогранність: він може бути блюзовим, фанковим, або ж соул, коли мені цього захочеться. Усі ці стилі стали частиною її образу, але в той же час, це також відображення мого внутрішнього світу. Кожен персонаж, якого я граю, є частиною мене, і через цю музику я змогла опрацювати свої особисті переживання, пов’язані з тим, як я з юності росла на очах у публіки".

Джерело: Deadline