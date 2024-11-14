sonyazhytkova .14 ноября, 2024 11

Співпраця між артисткою і стрімінговою платформою стала можливою після того, як шанувальники серіалу вірусно поширили у соцмережах монтаж танцю Дженни Ортеґи під прискорену версію пісні Гаги "Bloody Mary".

Поки що подробиці про роль Леді Гаги у серіалі залишаються в таємниці, зокрема, наскільки масштабною буде її участь. Зйомки другого сезону "Венздей" стартували у квітні 2024 року в Ірландії, і, як розповіла Джена Ортеґа під час промокампанії "Бітлджуса" в серпні, наразі вже відзнято чотири епізоди.

Для Леді Гаги це стане наступною роллю після її яскравого перевтілення в Гарлі Квінн у стрічці Тодда Філліпса "Джокер: Божевільна на двох", де вона зіграла поряд із Хоакіном Феніксом.

Нещодавно, актори серіалу натякнули, що в новому сезоні з’явиться більше членів родини Аддамсів. Дженна Ортеґа зізналася, що мріє побачити Кузена Ітта, а її колеги висловили бажання зустрітися з Бабусею Аддамс, яку втілить Джоанна Ламлі.

Окрім Ортеґи, у другому сезоні знову з'являться Кетрін Зета-Джонс як Мортіша Аддамс, Луїс Гузман у ролі Ґомеса, Айзек Ордоньєс як Пагслі, та Луйанда Унаті Льюїс-Ньяво в ролі заступниці шерифа Річі Сантьяго. До акторського складу також приєдналися нові обличчя: Біллі Пайпер у ролі Капрі, Стів Бушемі як Баррі Дорт, а також Еві Темплтон, Овен Пейнтер і Ноа Тейлор.

Джерело: Deadline