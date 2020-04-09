Анастасия Лях .9 апреля, 2020 1

После успеха мюзикла «Звезда родилась» неудивительно, что Леди Гага продолжает сниматься в кино. Теперь певица получила предложение от Ридли Скотта, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер разрабатывает новый проект — биографическую криминальную драму, посвященную убийству Маурицио Гуччи, внука легендарного итальянского модельера. Леди Гага сыграет супругу Маурицио, которая после развода заказала убийство бывшего мужа.