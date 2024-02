sonyazhytkova .16 февраля, 2024 5

Триразова володарка Оскара знову з'явиться у комедійному детективі з Стівом Мартіном, Мартіном Шортом та Селеною Гомес.

Акторка уклала угоду щодо повернення у серіал "Only Murders in the Building" від Hulu.

Стріп знову з'явиться та повторить свою роль Лоретти Дуркін, коханки Олівера Патнема, виконаного Шортом. Третій сезон завершився з пропозицією Лоретті працювати в Лос-Анджелесі.

Четверта частина комедійного серіалу, у якому грають Мартін, Шорт та Гомес, розпочнеться із подорожі до Лос-Анджелесу, а потім дія знову перенесеться у звичне місце подій, "Арконію". У інтерв'ю для програми "Топ 5" телебачення, президентка студії 20th Television Карей Берк підтвердила повернення Стріп, після гарного відпочинку.

Джон Гоффман і Стів Мартін спільно створили серіал. Крім того, Ден Фогельман, Мартін Шорт, Селена Гомес та Джесс Розенталь є також виконавчими продюсерами проєкту.

Джерело: Нollywoodreporter