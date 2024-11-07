sonyazhytkova .7 ноября, 2024 10

Актор об’єднає свої таланти з лауреаткою "Греммі" Андрою Дей та номінантом на "Золотий глобус" Едґаром Раміресом.

Режисер і сценарист Вейн Крамер ("Охолоджувач") представляє новий екшн-фільм "Чесний брехун" про актора Ніка Дефранко, що через невдалий збіг обставин опиняється на межі ув'язнення. Головний герой, якого грає Семюел Л. Джексон, потрапляє в пастку під час поліцейської операції, проте отримує несподіваний шанс уникнути тюрми: капітан поліції, вражений його акторською майстерністю, пропонує йому навчити молодих поліцейських мистецтву перевтілення, щоб вони могли ефективніше працювати під прикриттям.

Згідно з офіційним синопсисом, під час тренувань Нік заводить роман з новенькою у відділі, що значно ускладнює його завдання і наражає їх обох на ризик викриття.

Деталі ролей Андри Дей та Едґара Раміреса поки що зберігаються в таємниці.

Завдяки продуманому сюжету, яскравому акторському складу та інтригуючій історії новий фільм Вейна Крамера обіцяє стати справжнім хітом, захоплюючи глядачів до останніх хвилин.

Джерело: Deadline