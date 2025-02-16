sonyazhytkova .16 февраля, 2025 6

Володарка "Еммі" та номінантка на "Оскар", відома за ролями у культових фільмах "Основний інстинкт" та "Казино", наразі веде перемовини щодо участі в третьому сезоні "Ейфорії" від HBO.



Якщо угода буде завершена, Шерон Стоун приєднається до однієї з найбільш обговорюваних прем'єр останніх років.

Третій сезон "Ейфорії", що складатиметься з восьми епізодів, перенесе героїв у нову фазу життя, оскільки сюжет зробить часовий стрибок, виводячи персонажів із шкільних років. Прем’єра запланована на 2026 рік, чотири роки після виходу другого сезону.

До складу повернуться улюбленці публіки: Зендея, Гантер Шафер, Ерік Дейн, Джейкоб Елорді, Сідні Свіні, Алекса Демі, Мод Апатоу та Колман Домінго. А також нові обличчя — Марта Келлі, Хлоя Черрі, Адевале Акіннуойє-Агбадже та Тобі Воллес. Серед запрошених зірок очікуються Розалія, Маршон Лінч і Кадім Гардисон. Як стало відомо, Елджі Сміт та Ніка Кінг не повернуться в новому сезоні, а щодо Домініка Файка ще немає підтвердженої інформації.

"Ейфорія" стала одним із найбільш успішних проєктів HBO, отримавши 25 номінацій на "Еммі" та дев’ять перемог, зокрема дві нагороди для Зендеї за найкращу жіночу роль та одну для Колмана Домінго за найкращу гостьову роль.

Шерон Стоун, яка прославилася завдяки ролям у фільмах "Основний інстинкт" і "Казино", вже давно стала культовою фігурою Голлівуду. Її можна також побачити у таких фільмах, як "Спеціаліст", "Згадати все", "Срібло" і "Пральня".

Зйомки третього сезону "Ейфорії" активно тривають у Лос-Анджелесі, обіцяючи нові несподівані повороти.

Джерело: Deadline