sonyazhytkova .30 апреля, 2025 7

Кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер фільму "Ілюзія обману 3" — третьої частини популярної кінофраншизи про фокусників-аферистів, прем’єра якої запланована на 14 листопада. На глядачів чекає вибухова суміш ілюзій, зіркове повернення улюбленців та свіжа команда нових талантів.

У центрі подій — Дж. Даніел Атлас у виконанні Джессі Айзенберга, який разом із командою Чотирьох Вершників знову виходить на арену, цього разу з ще більш видовищними трюками та небезпечними місіями.

До Айзенберга приєднуються знайомі обличчя — Вуді Гаррельсон, Айла Фішер, Дейв Франко та Морган Фрімен, а також нові зірки: Аріана Ґрінблатт, Джастіс Сміт, Домінік Сесса та Розамунд Пайк. Режисером стрічки став Рубен Фляйшер ("Веном", "Зомбіленд"), а над сценарієм працювали Сет Ґрем-Сміт, Майкл Леслі, а також дует Пол Вернік і Ретт Різ (Дедпул, "Зомбіленд").

Франшиза "Ілюзія обману" вже зібрала $687 мільйонів у світовому прокаті, і схоже, третя частина готується перевершити ці результати. Тим часом Lionsgate офіційно підтвердила, що розробка четвертого фільму вже в процесі.

Поки ж готуємося до повернення кіномагії на великі екрани, зануртеся у світ ілюзій — трейлер "Ілюзія обману 3" вже доступний, і він справді змушує сумніватися у власних очах.

Джерело: Deadline