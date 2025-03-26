sonyazhytkova .26 марта, 2025 5

Джон Літгоу та Джиммі Смітс знову втілять свої іконічні ролі Артура Міллера, відомого як Трініті Вбивця, та Мігеля Прадо, які свого часу мали справу з Декстером Морганом.

Фани "Декстера" уже звикли до того, що серіал не зважає на межі між життям та смертю. Особливо це стосується Літгоу, який уже зіграв у спогадах у "Декстера: Нова кров". Тепер ж в "Воскресінні" все може змінитися. Що це буде: повноціне відродження персонажів чи щось ще потойбічніше?

Окрім Джона Літгоу та Джиммі Смітса, до шоу вертаються Майкл Сі Холл, Девід Заяс, Джеймс Ремар та Джек Алкотт. Новими обличчями стануть Ума Турман, Пітер Дінклейдж, Крістен Ріттер та Ніл Патрік Харріс.

Прем'єра "Декстера: Воскресіння" планується на літо. Але яку роль зіграють повернені монстри? Випадкові спогади чи щось набагато драматичніше?

Джерело: Deadline

