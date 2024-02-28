sonyazhytkova .28 февраля, 2024 9

Режисер Бернард Роуз візьме на себе створення екранізації відомого твору Вільяма Шекспіра "Король Лір".

У стрічці, що отримала назву "Лір, Рекс", Аль Пачино виконає роль головного героя, а Джессіка Честейн втілить образ Гонеріл. Акторка, яка вже має за плечима три номінації на премію "Оскар" та перемогу за фільм "Очі Таммі Фей", з нетерпінням приєдналася до цього проєкту.

У стрічці глядачі побачать історію старого короля, який розділяє своє королівство між трьома доньками, у надії уникнути майбутніх конфліктів. Однак він відкидає свою наймолодшу доньку, яка його безмежно кохає, і віддає свою довіру злій старшій сестрі, що призводить до втрати влади та занурення короля у безнадійний світ безладдя й безумства.

Режисер Роуз висловив впевненість, що спільна робота з Аль Пачино принесе на екран сміливу кінематографічну інтерпретацію "Ліра", яка буде насичена емоціями та доступна глядачам, як і оригінальна п'єса. Він також виразив радість з приводу приєднання Джессіки Честейн до фільму, а також підкреслив, що Пачино вкладає в роботу над Шекспіром таку саму енергію та пристрасть, як і в свої інші великі проєкти, що відображається в їх глибокій гуманності.

Зйомки стрічки планують розпочати наприкінці літа в Лос-Анджелесі.

Джерело: Deadline