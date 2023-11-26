sonyazhytkova .26 ноября, 2023 12

За рішенням суду у Великобританії, фільммейкери "Форсажу" виплатять штраф у розмірі $1 мільйон за травму мозку каскадера на зйомках F9 в 2019 році.

Хоча фільмова серія "Форсаж" славиться вражаючими трюками та неймовірними автомобільними гонками, виявляється, що звичайний трюк призвів до серйозної правової та фінансової проблеми для режисерів у вигляді штрафу в $1 мільйон. Суддя з Великобританії наклав величезну суму за травму головного мозку каскадера, що сталася під час аварії на зйомках F9 у 2019 році.

F9 став ще одним хітом в цій енергетичній франшизі, з поверненням багатьох зірок попередніх фільмів, включаючи Віна Дізеля, Мішель Родрігес, Тайріса Гібсона та Шарліз Терон. Хоча можна було очікувати, що складні трюки з автомобілями будуть найбільш небезпечною частиною цієї серії, насправді, невеликий акробатичний епізод призвів до події, яка ледь не завершилася смертю для каскадера Джо Ваттса.

За інформацією від BBC, Джо Ваттс отримав перелом черепа, впавши з висоти вісім метрів під час зйомок на студії Warner Bros. в Гертфордширі, Великобританія, у липні 2019 року. Суддя окружного суду Талвіндер Буттар, який слухав справу в магістратському суді Лютону, відзначив, що Ваттсу "повезло вижити" після трагічної події, яка сталася через зміни в трюку після репетицій. За звинуваченням, неперевірені правки в системі безпеки для Ваттса між зйомками призвели до від'єднання захисного обладнання. Суддя також критикував команду координації за неправильне розміщення безпечних килимків.

Джо Ваттс працював каскадером протягом багатьох років перед цією травмою, беручи участь у великих проектах, таких як "Зоряні війни: Останні джедаї", "Гра престолів" та "Кінгсмен: Золоте кільце".

Джерело: Мovieweb