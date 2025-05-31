sonyazhytkova .31 мая, 2025 3

Акторка й співачка Аріана Ґранде, яка нещодавно здобула номінацію на "Оскар" за роль Ґлінди у мюзиклі "Wicked", уже обрала свій наступний великий проєкт — і це повернення культової комедії. Вона приєдналася до акторського складу довгоочікуваного продовження "Знайомства з батьками", де знову з’являться Бен Стіллер і Роберт Де Ніро.

Фільм "Знайомство з батьками 4" офіційно анонсували ще в грудні 2024 року. За сценарієм знову відповідає Джон Гамбург — він же цього разу виступить і режисером. Прем’єра запланована на 25 листопада 2026 року — саме в час святкового бокс-офісу, майже через 16 років після "Маленьких Фокерів".

Цікаво, що це вже третя стрічка поспіль за участі Аріани Ґранде, яка виходитиме саме у День подяки: спершу "Wicked: Чародійка" (2024), потім "Wicked: Чародійка 2" (2025) — і тепер "Знайомство з батьками 4" (2026). Схоже, Universal Pictures вважають Аріану своїм справжнім талісманом свята, адже хто ще краще підніме настрій у затишній родинній атмосфері?

Цього разу франшиза готує несподівані зміни — Бен Стіллер нарешті опиниться у "ролі батька" Роберта Де Ніро, а Аріана візьме на себе образ нової нареченої, яка знайомиться з родиною. Чи матиме її героїня таку ж яскраву комедійну глибину, як колись персонаж Стіллера? Чи, можливо, сценаристи підготували для нас нові курйози і несподівані повороти? Одне зрозуміло точно — святкові вихідні стануть ще веселішими!

Джерело: Мovieweb