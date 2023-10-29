sonyazhytkova .29 октября, 2023 11

Більше семи років минуло з моменту виходу другої частини, але нарешті, фільм "Ілюзія обману 3" отримує довгоочікуване продовження під керівництвом кінокомпанії Lionsgate.

Перша частина фільму "Ілюзія обману" вийшла на екрани у 2013 році та здобула вражаючий успіх, з бюджетом у $75 мільйонів і прибутком близько $351 мільйону по всьому світу. Друга частина, яку випустив режисер Джон М. Чу у 2016 році, хоч і не досягла таких вершин, як перша, коштувала близько $120 мільйонів і заробила $335 мільйонів. Це дозволило студії розглянути можливість третьої частини. Проте, протягом цього періоду, прогрес в її розробці був мінімальним.

За інформацією Screen Daily, компанія Lionsgate нарешті приступила до роботи над фільмом "Ілюзія обману 3", а режисером проекту став Рубен Фляйшер (автор "Зомбіленду"). Очікується, що до акторського складу повернуться Джессі Айзенберг, Вуді Харрельсон і Морган Фріман, щоб відтворити свої ролі з попередніх двох частин.

Сюжет "Ілюзія обману" фокусується на групі відомих і вправних ілюзіоністів, які грабують банки та потужні фінансові компанії. Завдяки своїм захоплюючим виступам і популярності вони використовують магію, щоб відібрати у найбагатших і подарувати бідним. Проте, очевидно, їхні дії не залишаються непоміченими, і вони стають головною метою Федерального Бюро Розслідувань (FBI).

Джерело: Мovieweb