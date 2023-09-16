Австралійська пара, яка була разом з 1995 року, приголомшила фанатів повідомивши про свій розрив. Але, пояснивши, що не дивлячись на це – залишаються дуже близькими та рідними один-одному.
Знамените подружжя познайомилося на зйомках серіалу «Кореллі», та одразу закохалися. Деборра-Лі , на той час вже відома акторка, та Г`ю, який тільки закінчив акторську школу. Стосунки одразу прийняли шалені оберти та менш ніж за рік пара повідомила про одруження.
«Деб була великою зіркою... Я ніколи не забуду нашу першу зустріч»-поділився актор в інтерв’ю для журналу People.
«Вона відстібнула ремінь безпеки, повернулася і зняла сонцезахисні окуляри, сказавши: «Привіт, я Деборра-Лі Фернесс, рада познайомитися. «Я пам`ятаю, що подумав: «Мені подобається ця дівчина».
Зіркова пара має двох прийомних дітей - 23-річного Оскара та 18-річну Аву.
«Наша родина завжди була і залишається нашим головним пріоритетом. Ми
розпочинаємо цей наступний етап з вдячністю, любов`ю та добротою. Ми глибоко цінуємо ваше розуміння і прохаємо відноситися з повагою до нашої приватності під час цієї перехідної фази в житті нашої сім`ї» - офіційно заявило колишнє подружжя.
Джерело: People