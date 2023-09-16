Таня Гончаренко .16 сентября, 2023 8

Австралійська пара, яка була разом з 1995 року, приголомшила фанатів повідомивши про свій розрив. Але, пояснивши, що не дивлячись на це – залишаються дуже близькими та рідними один-одному.

Знамените подружжя познайомилося на зйомках серіалу «Кореллі», та одразу закохалися. Деборра-Лі , на той час вже відома акторка, та Г`ю, який тільки закінчив акторську школу. Стосунки одразу прийняли шалені оберти та менш ніж за рік пара повідомила про одруження.

«Деб була великою зіркою... Я ніколи не забуду нашу першу зустріч»-поділився актор в інтерв’ю для журналу People.

«Вона відстібнула ремінь безпеки, повернулася і зняла сонцезахисні окуляри, сказавши: «Привіт, я Деборра-Лі Фернесс, рада познайомитися. «Я пам`ятаю, що подумав: «Мені подобається ця дівчина».

Зіркова пара має двох прийомних дітей - 23-річного Оскара та 18-річну Аву.



«Наша родина завжди була і залишається нашим головним пріоритетом. Ми

розпочинаємо цей наступний етап з вдячністю, любов`ю та добротою. Ми глибоко цінуємо ваше розуміння і прохаємо відноситися з повагою до нашої приватності під час цієї перехідної фази в житті нашої сім`ї» - офіційно заявило колишнє подружжя.



Джерело: People