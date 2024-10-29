sonyazhytkova .29 октября, 2024 7

Голлівудські ікони готуються до нового спільного проєкту, який зрежисує Марк Вебб, відомий за фільмом "Нова Людина-павук".

Цей фільм стане вже четвертим спільним проєктом для Пенелопи Крус і Джоні Деппа, які раніше працювали разом у таких стрічках, як "Кокаїн", "Пірати Карибського моря: На краю світу" та "Вбивство у Східному експресі". Спочатку планувалося, що Джоні Деппа у фільмі супроводжуватиме Сідні Свіні, але тепер ця легендарна пара знову з’явиться на великому екрані разом.

"Day Drinker" розповідає про бармена на круїзному лайнері, який зустрічає загадкового любителя випити. Їхня зустріч призводить до заплутаних пригод у світі злочинності, де обидва персонажі виявляються пов’язаними несподіваними шляхами.

Сценарій написав Зак Дін, а проєкт обіцяє інтригуючу комбінацію захопливого сюжету з несподіваними поворотами. Цей фільм надає Крус і Деппу можливість знову продемонструвати свій талант у ролях, які утримають глядачів у напрузі до самого фіналу.

Джерело: Deadline