sonyazhytkova .20 сентября, 2024 2

Netflix представив трейлер, у якому Лара Крофт знову вражає своїми іконічними подвійними пістолетами, сміливо зустрічаючи численні виклики - від монстрів до небезпечних ворогів.

"Я виживала", - з гордістю говорить Лара в динамічному трейлері, де її можна побачити на мотоциклі, у стрибку з літака та під водою. "Історія не завжди передає всю правду, адже справжня істина часто буває занадто важкою для сприйняття", - ділиться вона своїми роздумами. Це нове аніме, в якому Лару озвучує Гейлі Атвелл (з фільму "Капітан Америка: Перший месник"), продовжує історію після недавньої трилогії перезапусків, що завершилася у 2018 році з "Shadow of the Tomb Raider".

Згідно з інформацією від стрімінгового сервісу, "The Legend of Lara Croft" оповідає про повернення героїні до її маєтку після викрадення "небезпечного і потужного китайського артефакту". У новому проєкті також з'явиться персонаж Йона (Ерл Бейлон) з трилогії "Виживання".

Нова гра "Tomb Raider", розроблена студією Crystal Dynamics, була анонсована в квітні 2022 року, а незабаром після цього Amazon Games взяла на себе обов'язки з її публікації. У нещодавньому інтерв'ю для IGN глава Amazon Games, Крістоф Хартманн, поділився позитивними новинами, запевнивши, що "все йде за планом" і "проєкт активно розвивається" завдяки технології Unreal Engine 5.

"Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" дебютує на Netflix 10 жовтня.

Джерело: Gamesradar