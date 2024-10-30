sonyazhytkova .30 октября, 2024 0

Разом із зіркою серіалу "Гра престолів", Софі Тернер, на роль претендує Люсі Бойнтон, відома за "Богемською рапсодією". Серед інших бажаних кандидаток також Емма Коррін і Маккензі Девіс, хоча, ймовірно, вони не братимуть участі в пробах.



Новий серіал про пригоди Лари Крофт створює Фібі Воллер-Брідж, відома за успішним шоу "Погань", а транслюватиме його Amazon Prime Video. Для неї цей проєкт має велике значення, і вона рада можливості працювати з такими ж пристрасними співавторами. За її словами, це велика честь адаптувати Лару Крофт для телевізійного формату, втілюючи всі її пригоди.

Дата виходу серіалу "Tomb Raider" на Prime Video поки що не оголошена. А тим часом фанати можуть насолоджуватися новими серіями анімаційного шоу "Tomb Raider: Легенда Лари Крофт" на Netflix, яке нещодавно отримало зелене світло на другий сезон. Шоурнерка анімаційного проєкту, Таша Хуо, підкреслила, що нові виклики допоможуть героїні стати впевненішою і дотепнішою, відходячи від образу вразливої Лари з серії "Survivor".

Джерело: Gamesradar