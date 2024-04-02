sonyazhytkova .2 апреля, 2024 11

"Мої сини абсолютно не люблять його", - розповіла артистка журналу Allure про рожеву стрічку від Грети Гервіґ. "Вони вважали, що це ображає мужність. І я згодна з цим, до певної міри".

Лауреатка премії "Греммі" розширила свої думки:

"Я виховую двох хлопців. Я хочу, щоб вони також відчували себе могутніми, поважаючи жінок. Мені подобається поп-культура, коли вона намагається підтримувати жінок, не відбираючи в чоловіків можливості бути справжніми чоловіками, захищати і забезпечувати. Я вважаю, що жінкам слід надати всі інструменти та довіру, що ми можемо все це зробити, не втрачаючи нашої сутності, не втрачаючи своєї жіночності. Я вважаю, що чоловіки мають свою роль у суспільстві, і жінки мають свою роль також. Ми доповнюємо один одного, і цю взаємодію не слід втрачати".

Але це не означає, що патріархат не існує, зазначила вона.

"Історія про Єву - це сценарій, який створили міжнародники, щоб утримувати жінок в маленькій скрині, де нам слід мовчати, не висловлювати свої думки та не бути каталізатором змін. Щоб утримувати речі такими, як вони є", - доповнила думки Шакіра.

Якщо не "Барбі", то є інші голлівудські втілення, які мають підтримку співачки?

Шакіра також зазначила, що під час свого дорослішання, вона була фанаткою Чудо-Жінки, яка завжди втілювала силу та могутність, в епоху коли жінкам не випадала така можливість.

Джерело: Deadline