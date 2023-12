sonyazhytkova .29 ноября, 2023 9

Роберт Еггерс представляє свою власну інтерпретацію вампірської класики у захопливому першому погляді на ремейк "Nosferatu", де Лілі-Роуз Депп не тільки втілює страх у кожній сцені, але і стає обличчям цього фільмового феномену.

Історія Дракули Брема Стокера знаходила своє відображення на екрані у фільмі "Nosferatu2 (1922) Фрідріха Мурнау, який ухиляючись від судових позовів, став контроверсійним, неофіційно адаптуючи роман. Незважаючи на вирок вдови Стокера про знищення всіх копій, деякі залишилися, забезпечивши виживання стрічки. У 1979 році Вернер Герцог презентував свій ремейк "Nosferatu", також стаючи важливим твором жахів. Зараз Роберт Еггерс готується розповісти цю історію новому поколінню, намагаючись стати наступним великим вампірським хітом.

Сюжет нового фільму обертається навколо Томаса Гуттера, ріелтора, який отримує завдання від графа Орлока продати його ексцентричний замок. Гуттер і його дружина Елен відвідують його, і Орлок стає одержимий жінкою. Коли виявляється, що граф - справжній вампір, Гуттер розуміє, що вони в небезпеці, але може бути вже занадто пізно для втечі.

Як і 1922 рік, так і ремейк 1979 року вважаються шедеврами готичного жаху, і Еггерс сподівається, що його версія буде такою ж жахливою. Як він розповів журналу Empire:

"Так, це жахливий фільм, в якому страх і жахи виткані в готичному стилі. Довго не було такого вражаючого старомодного готичного кіно, і я впевнений, що більшість глядачів відчують цю атмосферу".

Немає сумніву, що Еггерс - ідеальний вибір для ремейку Nosferatu, як підтверджує його вражаюча фільмографія. Дебют режисера відбувся у 2016 році з фільмом "The Witch", який внесений в сучасний тренд "піднятого жаху" та представив світові Аню Тейлор-Джой. Наступний його проект, "The Lighthouse", з участю Віллема Дефо і Роберта Паттінсона, ще більше підняв планку, так само, як його найновіший фільм, "The Northman".

Джерело: Мovieweb