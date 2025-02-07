sonyazhytkova .7 февраля, 2025 13

Компанія Hasbro оголосила про співпрацю зі студією Legendary Entertainment для створення не лише повнометражного ігрового фільму, за мотивами культової карткової гри, а й цілого телевізійного всесвіту з потенційними подальшими проєктами.

"Це захопливе партнерство, що об'єднує культовий бренд із досвідченим кіновиробником. 'Magic: The Gathering' протягом десятиліть надихала на створення захопливих світів і історій, тож ідеально вписується у підхід Legendary до розвитку відомих франшиз. Ми раді разом працювати над тим, щоб представити публіці абсолютно новий всесвіт 'Magic: The Gathering'", — зазначив керівник кіновиробництва Hasbro Зев Форман.

Конкретних термінів виходу майбутніх проєктів поки не оголошено. Відомо лише, що першим у новому всесвіті стане художній фільм, за яким мають слідувати серіали та інші медіаформати.

"Magic: The Gathering" уже не раз намагалися адаптувати для екранів — раніше розробку вели Universal, Fox і Netflix, проте жоден із проєктів так і не дійшов до реалізації. Чи зможе Legendary нарешті перетворити цю історію на успішну кінофраншизу? Час покаже.

Джерело: Gamesradar