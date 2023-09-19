Таня Гончаренко .19 сентября, 2023 10

У трейлері фільму режисера Гейба Польського "У пошуках звіра", Ніколас Кейдж вразив фанатів новим незвичним образом. Компанія Saban Films представила перший трейлер фільму, показуючи більш "дику" сторону актора та неочікуваний зовнішній вигляд.

Стрічка була створена за сюжетом класичного західного роману Джона Вільямса. За сюжетом фільму група відважних мисливців, які полюють на буйволів в жорстких умовах Дикого Заходу. У пошуках пригод Віль Андрюс, якого зіграв Фред Хечінгер, ризикуючи всім, покидає навчання в престижному університеті, та приєднується до Міллера (Ніколаса Кейджа). Разом вони відправляються у небезпечну подорож, яка стане важким випробуванням, де вони намагаються зробити все можливе, щоб вижити.

Цей фільм аналогічно до книги описує глибокі роздуми про людську природу і постійну боротьбу з безжалістними силами природи.

Режисер поділився емоційними словами з виданням Entertainment Weekly: "Цей фільм готувався протягом багатьох років, і після складних зйомок і світової прем`єри на TIFF я такий шасливий, що прийшов час показати його світу. Глядачі отримають захопливу подорож і загадкову акторську гру Ніколаса Кейджа, яка досліджує природу амбіцій - потужну і руйнівну енергію, яка сформувала Америку та нашу планету".

Фільм вийде на великі екрани вже 20 жовтня 2023.



Джерело: Movieweb