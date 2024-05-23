sonyazhytkova .23 мая, 2024 9

Стрімінговий гігант представив новий трейлер до стрічки «Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Ф», четвертої частини легендарної франшизи, яка повертається на екрани вперше за 30 років.

Едді Мерфі знову втілює свого улюбленого персонажа - дотепного та спритного детектива Акселя Фоулі. До акторського складу також повернулися Джадж Райнхолд, Джон Ештон, Пол Райзер та Бронсон Пінчот. Серед нових облич у франшизі - Джозеф Гордон-Левітт, Тейлор Пейдж та Кевін Бейкон.

Режисером фільму виступив Марк Маллой, сценарій написали Вілл Біолл, Том Ґормікан та Кевін Еттен. У новій частині Аксель Фоулі (Мерфі) знову патрулює вулиці Беверлі-Гіллз. Після того, як життя його доньки опиняється під загрозою, вона (Пейдж) та Фоулі об'єднують зусилля з новим партнером (Гордон-Левітт) і старими друзями Біллі Роузвудом (Райнхолд) та Джоном Таггартом (Ештон), щоб розкрити таємничу змову.

Продюсерами фільму виступили Джеррі Брукгаймер, Едді Мерфі, Чад Оман, а Мелісса Рейд - співпродюсер. Виконавчими продюсерами стали Рей Енджелік, Чарісс Хьюітт-Вебстер та Лоренцо Ді Бонавентура.

Фільм перейшов від студії Paramount до Netflix взимку 2019 року і продовжує історію детройтського поліцейського Фоулі, який вперше з'явився у кінохіті 1984 року, де він розслідував вбивство друга у Беверлі-Гіллз. Стрічка стала одним з найкасовіших фільмів року та утвердила Мерфі як зірку кіно. За нею пішли два продовження в 1987 та 1994 роках. Перший фільм зібрав $234 мільйони, ставши найбільш касовим у 1984 році та отримав номінацію на Оскар за найкращий оригінальний сценарій.

Прем'єра "Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Ф" запланована на 3 липня.

Джерело: Deadline