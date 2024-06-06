sonyazhytkova .6 июня, 2024 6

Виробництво вже триває і очікується, що новий сезон культової анімаційної комедії Майка Джаджа вийде в ефір у 2025 році.

Другий сезон серіалу також готується до трансляції в ефірі у середу, 10 липня о 22:00 на каналі Comedy Central. Перші два сезони вже доступні на Paramount+. Крім цього, високо оцінений фільм "Бівіс і Батхед проти всесвіту", що спочатку вийшов на Paramount+, також вперше покажуть на Comedy Central у середу, 3 липня о 22:00.

Майк Джадж, визнаний володар премії "Еммі", своєю творчістю з "Бівісом і Батхедом" поставив невичерпний підґрунт під розвиток анімаційного жанру для дорослих. Його персонажі виникли вже у культовому короткометражному фільмі "Фрог Бейсбол" 1992 року, а згодом стали неперевершеними героями на екранах з 1993 по 1997 рік. Поверненням у 2011 році серіал відновив свою легендарну славу, надаючи гострий коментар на сучасні реалії. Наприкінці 90-х фільм "Бівіс і Батхед роблять Америку" залишив незабутній слід в історії кіномистецтва, змушуючи глядачів усвідомити глибокі суттєві питання, а серіал досі залишається символом сатиричного мистецтва.

Джерело: Deadline