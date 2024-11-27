sonyazhytkova .27 ноября, 2024 9

Офіційний трейлер захоплюючого детективного телешоу "Ватсон" із Моррісом Честнатом у головній ролі. Прем’єра відбудеться у неділю, 26 січня.

Події серіалу розгортаються через пів року після трагічної загибелі Шерлока Холмса, якого вбив його заклятий ворог Моріарті. Залишившись без друга й напарника, доктор Джон Ватсон повертається до медичної практики та очолює клініку для пацієнтів із рідкісними захворюваннями. Однак минуле дає про себе знати: зіткнення з Моріарті триває, додаючи новий виток у багаторічну легенду.

Серіал майстерно поєднує медичну драму з детективним напруженням, демонструючи сучасний погляд на культового героя. Тепер доктор Ватсон застосовує свої детективні навички для розгадки складних медичних таємниць, відкриваючи глядачам нові грані улюбленого персонажа.

У серіалі також зіграли Ів Харлоу, Пітер Марк Кендалл, Річі Костер, Інга Шлінгманн та Рошель Айтс.

"Ватсон" обіцяє стати не лише яскравою історією перевтілення, а й несподіваною главою у всесвіті Шерлока Холмса.

Джерело: Deadline