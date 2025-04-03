sonyazhytkova .3 апреля, 2025 10

Трейлер популярного анімованого серіалу "Південний парк" готується знову дивувати фанатів! Прем'єра 27-го сезону станеться 9 липня на Comedy Central — через два роки після попереднього сезону.

26-й сезон, що містив усього шість епізодів, вийшов у лютому 2023 року. Потім три спеціальні епізоди з'явилися між жовтнем 2023 та березнем 2024.

Трейлер 27-го сезону вже запалив інтригу: там Дідді з пістолетом переслідує дітей із Південного парку або невідомого позаземного гостя, відбувається сутичка з Канадою, розбиті туалети і крахи літаків.

Скільки серій установлено на цей сезон — серед таємниць. Втім, до юбілейної 30-ї серії потрібно дістатися, а контракт з каналом продовжить "Південний парк" до 2027 року.

Творці шоу - Трей Паркер та Метт Стоун опублікували заяву, у якій пояснили, чому вирішили так довго відкласти випуск: вони хотіли обійти хаос предвибочих перегонів у США 2024 року.

Та прийшов час повернень! Нова епоха "Південного парку" ось-ось розпочнеться. Запасайтеся попкорном — старі друзі вже на шляху!

Джерело: Deadline

