sonyazhytkova .2 декабря, 2024 8

Про це режисер повідомив на Міжнародному кінофестивалі в Марракеші, зазначивши, що поки не планує сиквели своїх культових фільмів, таких як "Едвард Руки-ножиці" чи "Жах перед Різдвом".

"Деякі фільми краще залишати як є. Наприклад, я не хотів продовжувати 'Едварда Руки-ножиці' чи 'Жах перед Різдвом', адже вони виглядають завершеними історіями. Це ті випадки, коли сиквел просто не потрібен", — зазначив Бертон.

Однак, коли мова зайшла про можливість нових проєктів із Джонні Деппом, режисер заявив: "Я впевнений, що це ще станеться".

Бертон підкреслив, що вибір актора завжди залежить від конкретного проєкту. "Я не мислю категоріями 'цей актор' або 'той актор'. Все ґрунтується на самому проєкті, адже кіно — це про співпрацю і спільні ідеї", — додав режисер.

Для Джонні Деппа це може стати черговим кроком у його поверненні до Голлівуду після складного періоду, пов'язаного з судовими розглядами з його колишньою дружиною Ембер Герд. Після того, як суд визнав, що Герд обмовила актора, їхня справа була врегульована, а компенсація спрямована на благодійність.

Попри суперечки, Депп активно працює над відновленням своєї кар'єри. Він здивував публіку появою на MTV Video Music Awards у 2022 році, гастролював із гуртом Hollywood Vampires і отримав нагороду за життєві досягнення на Римському кінофестивалі.

Серед його майбутніх проєктів — фільм "Modi" за участі Аль Пачіно, стрічка "Day Drinker", де Депп зіграє з Пенелопою Крус, а також зйомки у фантастичному фільмі Тері Гілліама "The Carnival at the End of Days", які стартують у січні.

Чи стане майбутня співпраця з Бертоном новою главою в кар’єрі Деппа — покаже час. Але шанувальники режисера та актора вже з нетерпінням чекають на можливе об’єднання цієї культової творчої команди.

Джерело: Deadline