Легендарный дом семьи Маккаллистер из фильма "Один дома" сдают в аренду на праздники

Таня Гончаренко .2 декабря, 2021 9

На фото: Дом из "Один дома"

Дом из фильма "Один дома" можно забронировать на Airbnb. Объявление опубликовано старшим братом Кевина Баззом, которого сыграл Девин Рэтрей, - пишет NBC News.

История с арендой больше походит на рождественский интерактив. За 25 долларов можно забронировать знаменитый дом, который находится в окрестностях Чикаго (правда бронь доступна только на 12 декабря).

Гостей встретит лично Девин Рэтрей, а также организует помощь в создании ловушек, которые в фильме установил Кевин. Также, есть возможность полакомиться лучшей пиццей в Чикаго и и посмотреть перезапуск знаменитой картины - "Один дома", вышедший в ноябре на стриминговой платформе Disney+.