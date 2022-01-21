Таня Гончаренко .21 января, 2022 6

Сервис Apple TV+ и кинокомпания Legendary объединили силы заключив масштабную сделку, для создания сериала по вселенной "Годзиллы", - пишет Deadline

Идея расширить кинематографическую вселенную MonsterVerse появилась после полного успеха ленты "Годзилла против Конга", которая стала одним из первых крупных кассовых хитов в эпоху пандемии.

Будущее шоу расскажет о путешествии одной семьи, у которой множество тайн и связь с секретной организацией, известной под названием "Монарх". Информации об актерском составе и дате премьеры пока нет.

Известно лишь то, что исполнительными продюсерами фильма выступают Крис Блэк ("Звездный путь: Энтерпрайз"), Мэтт Фрэкшн ("Соколиный Глаз"), а также Джоби Харольд и Тори Таннелл.