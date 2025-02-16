sonyazhytkova .16 февраля, 2025 7

Американський актор, який здобув світову популярність завдяки ролі перевертня Джейкоба Блека у культових Сутінках, повертається у світ містики.



Тепер Лотнер знову опиниться в центрі боротьби з надприродними істотами, але вже у зовсім іншій ролі. Amazon MGM Studios працює над серіалом "Тейлор Лотнер: Мисливець на перевертнів", у якому він не лише зіграє самого себе, а й виступить виконавчим продюсером. Сценаристкою та шоуранеркою проєкту стала Дейзі Гарднер ("Самотня п’яна жінка").

За сюжетом, після завершення Сутінків Тейлор Лотнер зник із публічного простору, породивши безліч чуток і домислів. Проте реальність виявилася набагато захопливішою: він не просто відійшов від Голлівуду, а готувався до справжньої місії — полювання на перевертнів. Його вербують у таємне товариство, що потребує його унікальних здібностей.

Вдень він залишається актором, а вночі — веде боротьбу з істотами, які колись зробили його знаменитим. Тепер перед ним стоїть складне завдання: врятувати світ, відновити кар’єру та, можливо, знайти кохання. Але що станеться, коли межа між роллю та реальністю остаточно зітреться?

Джерело: Deadline