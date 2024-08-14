sonyazhytkova .14 августа, 2024 5

Фільм режисує Лінн Ремсі, яка також виступила співавторкою сценарію разом із Ендою Волшем.

Сюжет "Die, My Love" занурює глядача в атмосферу забутого віддаленого села, де головна героїня, мати, веде відчайдушну боротьбу за збереження свого розуму, змагаючись із нав'язливими проявами психозу. Роль, яку виконуватиме Стенфілд, поки що залишається загадкою.

Виробництвом фільму займаються Джастін Чіароккі та Дженніфер Лоуренс через їхню компанію Excellent Cadaver, а також Мартін Скорсезе, Андреа Кальдервуд та Black Label Media, яка також фінансує проєкт.

Лейкейт Стенфілд продовжує вражати своїм різноманітним вибором ролей, утверджуючись як один із найактивніших акторів Голлівуду. Нещодавно його можна було побачити у фільмах "Книга Кларенса" від Sony та Legendary, а також у стрічці "Маєток з привидами" від Disney. На телебаченні він зіграв головну роль у драмі "Зміна" від Apple TV+, де також виступив виконавчим продюсером.

У 2021 році Стенфілд отримав номінацію на премію "Оскар" за свою роль у фільмі "Іуда і чорний месія".

Джерело: Deadline