sonyazhytkova .2 октября, 2024 8

Інформація про роль Лейтон Містер, відомої за серіалом "Пліткарка", поки що залишається таємницею.

Тим часом другий сезон "Піраток", створений і написаний Кетрін Джейквейс на основі незакінченого роману Едіт Вортон, продовжує підкорювати серця глядачів. Перший сезон вже здобув велику популярність.

У новому сезоні до акторського складу повернуться Крістіна Хендрікс, Міа Тріплтон, Крістін Фросет, Аліша Бо, Джозі Тота, Обрі Ібраг та Імоджен Вотерхаус.

Згідно з офіційним описом, перший сезон розповідав про групу молодих американок, які увірвалися в строгий та консервативний Лондон 1870-х, спричинивши справжній фурор. У другому сезоні Англія вже стає їхнім домом, і тепер вони фактично тримають у своїх руках владу. Нан (Фросет) — герцогиня Тінтаджель і найвпливовіша жінка в країні, Кончіта (Бо) стала леді Брайтлінгсі, справжнім взірцем для нової хвилі американських спадкоємиць, а Джіннін (Вотерхаус) потрапляє в центр скандалу через викрадення власної ненародженої дитини. Всі ці жінки стикаються з викликами дорослого життя — від романтики до ревнощів, від втрат до нових початків, і це робить їх історії універсальними.

Серед інших героїв глядачі побачать Джозі Тоту у ролі Мейбел Елмсворт, Обрі Ібраг як Ліззі Елмсворт, Крістіну Хендрікс як місіс Сент-Джордж, та Мію Тріплтон у ролі Хонорії Марабл. Чоловічий склад представлений Гаєм Реммерсом (Тео, герцог Тінтаджель), Меттью Брумом (Гай Торт), Джошем Діланом (лорд Річард Марабл) і Барні Фішвіком (лорд Джеймс Сідаун).

Режисерську роботу у другому сезоні виконують Вільям Макгрегор, Рейчел Лейтерман, Джон Хардвік і Чарлі Мантон.

Джерело: Deadline