sonyazhytkova .29 декабря, 2024 2

Стрімінгова платформа представила перший тизер до нової комедійної серії, прем’єра якої запланована на осінь.



Сюжет серіалу, створеного Ґленом Пауеллом і Майклом Волдроном, обертається навколо талановитого квотербека Рассела Голлідея. Його кар’єра в коледжі зазнає краху через низку скандалів, але герой не здається. Переосмисливши своє життя, він бере нову особистість — Чада Паверса — і стає частиною команди, яка потребує нового лідера.

Тизер показує трансформацію Голлідея в його новому образі, демонструючи, як він знаходить шлях до відродження своїх амбіцій. Незвична зовнішність і зміна поведінки стають ключем до його другого шансу.

У серіалі зібрався цікавий акторський склад: Перрі Метфелд, Квентін Плер, Вінн Еверетт, Френкі А. Родрігес та Стів Зан.

Проєкт базується на популярному скетчі, створеному NFL Films і Omaha Productions, який вперше побачив світ у шоу Eli’s Places. Серіал обіцяє бути легким, дотепним і мотивуючим, залишаючи місце для гумору та емоційних моментів.

Джерело: Deadline