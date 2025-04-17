sonyazhytkova .17 апреля, 2025 12

Студія Marvel оприлюднила фінальний трейлер супергеройського блокбастера "Громовержці", і він влучає просто в серце. Цього разу емоції виходять на передній план — команда нестандартних героїв має зіткнутися з надпотужним ворогом, здатним затьмарити навіть Таноса.

Центральною фігурою ролика стала Єлена Бєлова у виконанні неперевершеної Флоренс П'ю. Її прагнення до спокути перетворюється на вражаючу місію — вона зважується на смертельний стрибок з другого за висотою хмарочоса у світі, ризикуючи всім, аби довести: у неї ще є шанс стати героєм.

Кульмінація трейлера — сцена, де Єлена безстрашно входить у хмару темряви, викликану Порожнечею, на очах у свого прийомного батька Червоного Стража та всієї команди. Чи це стрибок віри? А може — повторення жертовного шляху Наташі Романової, яка віддала себе заради людства у "Месниках: Завершення"?

Порожнеча (The Void) — не просто черговий злодій. Це темна сутність героїчного Сентрі (Боб, у виконанні Льюїса Пулмана), що в коміксах володіє силою, співмірною з Таносом. І хоча зв’язок з мультивсесвітньою Порожнечею поки що залишається загадкою, ясно одне: на "Громовержців" чекає найтемніша битва в їхньому житті.

Довгоочікувані "Громовержці" вийдуть в кінотеатрах вже 2 травня.

Джерело: Gamesradar