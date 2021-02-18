Анастасия Лях .18 февраля, 2021 10

Как сообщает Deadline, музыкант присоединился к проекту «Свадьба по залету», в котором главная женская роль закреплена за Дженнифер Лопес.

Напомним, «Свадьба по залету» — это экшен-ромком , главные герои которого, мужчина и женщина, готовятся к свадьбе, но накануне бракосочетания понимают, что охладели друг к другу. Во время торжества, когда настроение жениха и невесты на нуле, ворвавшаяся банда преступников устраивает переполох: берет гостей в заложники и вынуждает горемычную парочку взбодриться.

Ранее партнером Лопес должен был выступить Арми Хаммер. Однако недавно актеру пришлось покинуть проект из-за скандала: его интимные БДСМ-переписки с фанатками стали достоянием общественности и сильно подкосили репутацию звезды. Позже стало известно, что Хаммера заменит Джош Дюамель.

Какая роль в фильме досталась Кравицу, не уточняется.