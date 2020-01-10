Анастасия Лях .10 января, 2020 8

Звезда «Титаника» поучаствовал в спасательной операции. В итоге удалось спасти человека, упавшего за борт и дрейфующего в водах Карибского моря.

Как сообщает журнал People, инцидент произошел в конце декабря, под новогодние праздники. ДиКаприо отдыхал с компанией друзей на своей яхте, как вдруг поступил сигнал о человеке, упавшем в результате опьянения с палубы другого судна несколько часов назад. Яхта ДиКаприо оказалась единственной в указанном радиусе, так что актер, его друзья, а также капитан яхты поспешили вытащить несчастного, который провел в воде одиннадцать часов.

Все обошлось, но инцидент лишний раз доказывает, что если и употреблять спиртное, то безопаснее делать это на суше.