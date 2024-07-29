sonyazhytkova .29 июля, 2024 1

У тизері, продемонстрованому на Comic-Con, актор Сем Рід, що виконує роль Лестата, вразив фанатів своїм новим образом рокера, натхненним Давідом Лі Ротом.

Нагадуємо, що у новому сезоні драми AMC Лестат створює власний гурт і вирушає в турне. Третій сезон, що стартує після завершення другого 30 червня, вже отримав продовження.

Після панельної дискусії "Інтерв’ю з вампіром" на Comic-Con, глядачів також чекала зустріч зі зірками "Відьом Мейфейр", які почали зйомки другого сезону у Новому Орлеані. До касту приєдналися Аліса Джіррелс, Тед Левін та Тора Берч.

Другий сезон "Відьом Мейфейр" перенесе глядачів до Шотландії, де з'являться нові персонажі: Каллан Макауліф у ролі Абеля Мейфейра, Франка Потенте як Аннамйк, та Іан Пірі у ролі Іана Мейфейра. Серіал, заснований на трилогії книг Райс, розповідає про нейрохірургиню Роуан Філдинг, яка дізнається про своє спадкове право бути частиною родини відьом і стикається з темною силою, що переслідує її родину вже багато поколінь.

Окрім того, було представлено загадковий трейлер до "Відьом Мейфейр".

Джерело: Deadline