Анастасия Лях .10 июня, 2021 2

Как сообщает Deadline, звезда франшизы «Заложница» сыграет знаменитого частного сыщика Филипа Марлоу, вымышленного героя детективных романов Раймонда Чандлера.

Фильм будет называться «Марлоу», однако в основу сюжета ляжет книга не Чандлера, а Джона Бэнвилла под названием «Черноглазая блондинка». Бэнвилл не имеет отношения к литературному наследию Чандлера, однако использовал в своем романе его персонажа.

Действие разворачивается в 1950-х в Лос-Анджелесе . Эффектная блондинка нанимает частного детектива, чтобы тот разыскал ее пропавшего (или сбежавшего) экс-любовника . Дело кажется плевым, но в итоге Марлоу оказывается в эпицентре голливудских интриг и запутанных схем.

Уильям Монахэн («Отступники», «Совокупность лжи») ответственен за сценарий. В режиссерском кресле находится ирландец Нил Джордан («Интервью с вампиром», «Жестокая игра»).