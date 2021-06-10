Как сообщает Deadline, звезда франшизы «Заложница» сыграет знаменитого частного сыщика Филипа Марлоу, вымышленного героя детективных романов Раймонда Чандлера.
Фильм будет называться «Марлоу», однако в основу сюжета ляжет книга не Чандлера, а Джона Бэнвилла под названием «Черноглазая блондинка». Бэнвилл не имеет отношения к литературному наследию Чандлера, однако использовал в своем романе его персонажа.
Действие разворачивается в
Уильям Монахэн («Отступники», «Совокупность лжи») ответственен за сценарий. В режиссерском кресле находится ирландец Нил Джордан («Интервью с вампиром», «Жестокая игра»).