sonyazhytkova .29 марта, 2025 12

Зірка "Відчайдушних домогосподарок", Ольга Петса та Ерік Джонсон об’єдналися для драматичної двосерійної картини "The 13th Wife: Escaping Polygamy". Фільм, заснований на реальних подіях, розповість історію жінки, яка зуміла вирватися з-під влади жорстокого лідера секти та врятувати інших.

Lifetime готує до прем’єри двосерійну стрічку засновану на реальній історії Рени Чайновет – жінки, яка в молодому віці потрапила до секти полігаміста й пережила жахіття, перш ніж знайти в собі сили втекти.

Рена Чайновет (Фелісіті Гаффман у зрілому віці та Ольга Петса в молодості) разом із сім’єю переїжджає до ізольованого поселення мормонів у Мексиці. Там вони змушені віддати всі свої статки та підкоритися вченню братів Лебарон – Ервіла (Ерік Джонсон) і Джоела. Однак боротьба за владу всередині громади розколює її, а Ренину сім’ю втягнуто в небезпечну ідеологію Ервіла, що веде до кровопролиття.

У 16 років Рена стає його тринадцятою дружиною та потрапляє під вплив його фанатичних ідей. Вона навіть змушена стати так званим "святим убивцею" та скоїти злочин. Але коли влада бере Ервіла під арешт, Рена розуміє – це її єдиний шанс на порятунок. Вона тікає разом із донькою та іншими членами громади, аби раз і назавжди розірвати зв’язок із минулим і допомогти іншим уникнути подібної долі.

Прем’єра "The 13th Wife: Escaping Polygamy" відбудеться 31 травня та 1 червня на Lifetime.

Джерело: Deadline