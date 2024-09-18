sonyazhytkova .18 сентября, 2024 9

Офіційний трейлер історичної драми "Small Things Like These" – прем’єра стрічки відбудеться 1 листопада з Підтримкою Roadside Attractions.

Фільм "Small Things Like These" урочисто відкрив Берлінський кінофестиваль у лютому, ставши першим ірландським кінопроєктом, що отримав таку високу честь. Зірка серіалу "Чорнобиль" Емілі Уотсон була удостоєна Срібного Ведмедя за видатну роль черниці. Кілліан Мерфі, який також виступає як продюсер, зображує відданого батька Білла Фарлонга у драмі, заснованій на бестселері Клер Кіган.

Сюжет розгортається напередодні Різдва 1985 року і розповідає про Білла, який, виконуючи обов’язки вугляра, розкриває тривожні таємниці місцевого монастиря. Це змушує його переглянути своє минуле і поставити під сумнів мовчазну згоду маленького ірландського містечка, підпорядкованого Католицькій церкві.

Режисер Тім Міеланс, відомий за роботою над "Peaky Blinders", адаптував сценарій фільму за романом Клер Кіган, що отримав номінацію на Букерівську премію, у співпраці зі сценаристом Ендою Уолшем, чия творчість включає "Hunger" і "Disco Pigs".

Кіліан Мерфі зізнався, що "закохався у книгу", яка вражає "своєрідністю" та "широкою універсальністю" історії.

Джерело: Deadline