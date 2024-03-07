sonyazhytkova .7 марта, 2024 8

Віце-голова компанії, Майкл Бернс, розкрив деякі деталі під час виступу на конференції Morgan Stanley, натякаючи на подальші спін-оффи популярної франшизи.

"Ми плануємо зняти одну з наших найвідоміших екшн-серій з участю Кіану Рівза, я думаю, що це буде телевізійний серіал", - розповів Бернс.

Хоча конкретні подробиці щодо телесеріалу про Джона Віка поки залишаються в таємниці, варто відзначити, що цей проєкт стартує на тлі успішного виходу франшизи у форматі серіалу. Наприклад, нещодавно вийшов приквел "Континенталь: Зі Світу Джона Віка" на Peacock, який зібрав високі оцінки глядачів.

Під час інтерв'ю з виданням MovieWeb, Іан МакШейн, який грає роль Вінстона Скотта у фільмах про Джона Віка, зазначив, що не проявляє зацікавленості до серіалу "Континенталь", оскільки жоден член команди фільму не був залучений до обговорення цього проєкту. Він сказав:

"Ні, я не переглядав його. Ми, насправді, ніколи не мали наміру, я не думаю, що Кіану чи Чед подивилися його. Цей серіал не має нічого спільного з нашими фільмами. Це просто спроба телекомпанії заробити на нашій франшизі, не звертаючи уваги на нас. Нікого з нас про це не питали, тому чому мені цікаво? Мені здається, що їхня самовпевненість у випуску серіалу перевищує мої очікування, тому я бажаю їм успіху. Відчуття таке, що це прийшло і минуло, чи не так?".

Джерело: Мovieweb