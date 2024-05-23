sonyazhytkova .23 мая, 2024 6

HBO анонсував новий серіал "Лицар Семи Королівств", який вийде наступного року. Автор світового бестселера "Гра престолів" Джордж Р.Р. Мартін, який є виконавчим продюсером нової серії, обіцяє, що її тон значно відрізнятиметься від попередніх проєктів.

"'Лицар Семи Королівств' буде значно коротшим за 'Гру престолів' та 'Дім Дракона', з зовсім іншим тоном", - написав Мартін у своєму блозі в середу. "Але це все ще Вестерос, тому ніхто не може почуватися в безпеці".

Серіал розповідатиме про пригоди Сера Дункана Високого (роль виконає Пітер Клаффі) та його молодого зброєносця Еґа (Декстер Сол Анселл). Події розгортаються в епоху, коли династія Таргарієнів ще володіла Залізним Троном, а пам'ять про останнього дракона ще не згасла. На глядачів чекають великі долі, могутні вороги та небезпечні пригоди цих неймовірних друзів.

Мартін зазначив, що перший сезон охоплюватиме події його першої новели про Дунка та Еґа – "Лицар-Охоронець".

"Лицар Семи Королівств" буде написаний та спродюсований Мартіном і Ірою Паркером. До команди виконавчих продюсерів також приєднаються Райан Кондал, який наразі є шоураннером "Дому Дракона", Оуен Гарріс, Сара Бредшоу та Вінс Джерардис. Прем'єра серіалу запланована на червень 2025 року.

Джерело: Deadline