sonyazhytkova .16 мая, 2025 13

Фанатам "Гри престолів" доведеться запастися терпінням: довгоочікуваний серіал "Лицар Семи Королівств", заснований на повістях Джорджа Р. Р. Мартіна, не вийде цього року, як планувалося. HBO переніс реліз на початок 2026-го — втім, обіцяє, що очікування того варте.

Майбутній шестисерійний серіал ґрунтується на циклі повістей Джорджа Р. Р. Мартіна "Казки про Дунка і Егга", які розповідають про мандрівного лицаря Дункана Високого та його несподіваного зброєносця — юного принца Ейгона Таргарієна. Події розгортаються за девʼять десятиліть до початку "Гри престолів" — у відносно спокійний період історії Вестеросу, ще до інтриг Ланністерів і війн за Залізний трон.

Головні ролі виконали Пітер Клаффі (Дунк) і Декстер Сол Анселл (Егг). У другорядних образах глядачі побачать Фінна Беннетта, Берті Карвела та Даніела Інгса.

Відомо, що автор першоджерела Джордж Р. Р. Мартін уже поділився своїм враженням: за його словами, він переглянув усі шість епізодів і залишився у захваті. "Це настільки вірна адаптація, наскільки тільки можна побажати — а ви ж знаєте, який я розсудливий, коли йдеться про мої твори", — жартома зазначив письменник у своєму блозі.

Цікаво, що саме "Лицар Семи Королівств" став другим офіційним спін-офом всесвіту "Гри престолів" після "Дому дракона", третій сезон якого вже активно знімається. Виглядає на те, що Вестерос ще довго залишатиметься епіцентром епічних історій — просто доведеться трохи зачекати, перш ніж нова легенда почне свою ходу.

Джерело: Gamesradar