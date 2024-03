sonyazhytkova .28 марта, 2024 2

Режисером цього проєкту виступає Пітер Атенціо, відомий своїм останнім комедійним бойовиком "Машина", випущеним у 2023 році. У головних ролях також виступають Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа, Обрі Плаза, Деніел Леві та Еддісон Рей.

Деталі сюжету поки що тримаються в секреті, але проєкт, написаний Кевіном Берроузом та Меттом Мідером, описують як пригодницький шлях. Ховарі озвучить одного з анімованих персонажів.

Поряд з Legendary виробництвом є Maximum Effort Рейнольдса та Prime Focus Studios продюсера Наміта Малхотри. Візуальні ефекти та анімація покладені на DNEG.

Після успішної ролі у фільмі "Get Out" від Джордана Піла, Ліл Рел Ховарі мав насичений 2023 рік, він з'явився в різних стрічках та серіалах. Зіграв у різдвяній комедії "Dashing Through the Snow" на Disney+, знову з'явився на екранах у продовженні "Vacation Friends" разом із Джоном Сіною, спробував себе у каперській комедії "The Out-Laws" на Netflix та у серіалі "Poker Face" на Peacock. Не зупиняючись на цьому, він також об'єднався з Тіффані Хаддіш для комедійного туру по п'яти містах.

Джерело: Нollywoodreporter