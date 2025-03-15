sonyazhytkova .15 марта, 2025 5

Студія Disney нарешті представила офіційний трейлер ігрового рімейку "Ліло і Стіч" і здається, компанії вдалося створити свіже бачення класики 2002 року без сліпого копіювання оригіналу.

Попри новий формат, трейлер сповнений знайомих деталей, які колись зачарували фанатів. Зокрема, показано втечу Стіча на Землю зі своєї рідної планети, а також сцену зі сніжним десертом, яка отримала оновлену версію. Disney не намагається відтворити культові моменти кадр у кадр, а радше переосмислює їх у новій стилістиці.

Однією з найбільших несподіванок стало повернення Кріса Сандерса, який знову озвучив Стіча. Це подарунок для шанувальників, адже його голос – невід’ємна частина образу культового персонажа.

У новій версії "Ліло і Стіч" зіграють Майя Кеалоха, Сідні Елізабет Агудонг, Біллі Магнуссен, Тіа Каррере, Ганна Веддінгем, Кортні Б. Ванс і Зак Галіфіанакіс. Режисером проєкту став Дін Флейшер Кемп, а сценарій написали Кріс Кеканіокалані Брайт і Майк Ван Ваес.

Нова версія "Ліло і Стіч" – це зворушлива історія самотньої гавайської дівчинки та інопланетного втікача, який допомагає їй знову знайти сімейне тепло. Фільм обіцяє зберегти гумор і емоційну глибину оригіналу, водночас адаптуючи його до сучасної аудиторії.

Прем’єра "Ліло і Стіч" запланована на 23 травня 2025 року.

Джерело: Мovieweb

