sonyazhytkova .29 октября, 2023 9

Зірка "Гри Престолів" Ліна Гіді поділилася своїми думками про неоднозначний кінець серіалу та розповіла, як вона б уявляла закінчення для свого персонажа - Серсеї Ланністер.

Пройшло чотири роки з моменту успішного завершення телевізійної адаптації романів Джорджа Р. Р. Мартіна, але дискусії про те, чи було завершення варте всієї решти серіалу, тривають. Фанати, сам автор, команда, яка стояла за серіалом, і навіть актори продовжують говорити про це. Багато хто захищає фінал, в той час як для інших це одне з найгірших завершень в історії телебачення.

Ліна Гіді, яка втілила на екрані велику злодійку та одну з найцікавіших постатей "Гри Престолів" вважає, що було важко задовольнити всіх у фіналі. Вона розповіла, що разом з Мейсі Вільямс мали свої ідеї для закінчення, але сценаристи вибрали інший шлях.

"Ми всі мали свої уявлення про те, як мав би завершитися серіал, і відверто кажучи, ми намагались самі вигадати кінцівку"- поділилася Хіді з Hollywood Reporter, коли її запитали, чи вона уявляла ідеальний кінець для свого персонажа. "Ми разом з Мейсі фантазували про зустріч Серсеї і Арії. Це був наш бажаний сценарій. Але сценаристи вибрали інший шлях".

Коли журналісти запитали її про тиск, який відчували сценаристи, Гіді додала:

"Мені здається, що після певного часу всі подивляться на це по-іншому. Коли ви активно берете участь у процесі створення, ви дуже глибоко проникаєтесь цією історією, і може виникати питання: "Чому саме так?". Але я розумію цю думку. Ні, мені не вистачає спілкування з колегами, оскільки ми створюємо особливі зв'язки з людьми та формуємо свою власну міні-спільноту. Потрібно трохи часу, щоб пережити цей процес. Зв'язки, які ми утворюємо, залишаються в нашому серці, і це дійсно важливо. Ми віддали усі сили, щоб створити цей серіал. Він змінив життя всіх нас, і ця спільна подорож завжди залишиться в нашій пам'яті."

Джерело: Мovieweb