sonyazhytkova .10 декабря, 2024 7

Новий обмежений серіал HBO "DTF St. Louis", що складається з семи епізодів, обіцяє бути глибокою комедією з елементами драми про любовний трикутник та кризи середнього віку.

Проєкт "DTF St. Louis" — результат співпраці Джейсона Бейтмана та Девіда Гарбура, які також є виконавчими продюсерами. Шоураннером виступає Стів Конрад, автор таких фільмів, як "Таємне життя Вальтера Мітті" та "Патріот".

Серіал поєднує елементи чорної комедії та драми, розповідаючи історію любовного трикутника між трьома дорослими людьми, що переживають кризу середнього віку, і трагічного результату, що призводить до смерті однієї з них. Назва серіалу є посиланням на популярний термін у соцмережах — "down to f*ck". Лінда Карделліні виконує роль Карол.

"DTF St. Louis" є розвитком попереднього проєкту "My Dentist’s Murder Trial", заснованого на реальних подіях, де йшлося про стоматолога з Кінгстона, Нью-Йорк, доктора Гільберто Нуньєса, якого звинувачували у вбивстві друга. У новій версії серіалу персонаж стоматолога відсутній, але творча команда залишається незмінною — Стів Конрад, Джейсон Бейтман і Девід Гарбур.

Джерело: Deadline