sonyazhytkova .26 марта, 2025 2

Акторка відома за ролями у "Фріках і ґіках", "Скубі-Ду" та всесвіті Marvel, приміряє на себе одну з найстрашніших масок в історії кіно.

Лінда Карделліні зіграє Памелу Ворґіс – матір Джейсона та першого вбивцю культового слешера "П’ятниця, 13-те" у горор серії "Кришталева затока" від Peacock.

Якщо ви раптом забули (або ще не дивилися), саме Памела Ворґіс у першому фільмі 1980 року мстилася вожатим літнього табору за загибель свого сина, а не сам Джейсон. Лише у продовженні 1981-го він узяв на себе роль невблаганного вбивці, встановивши нові правила для жанру слешерів.

"Кришталева затока" має на меті розширити передісторію серії, заглиблюючись у психологію та мотивацію Памели. За виробництво відповідає студія A24, відома нестандартним підходом до горору, а шоуранером виступає Бред Калеб Кейн.

Серіал анонсували ще у 2022 році, проте з того часу він перебував у розробці без визначеної дати виходу. Але, з огляду на такий каст, чекати стає ще цікавіше…

Джерело: Gamesradar