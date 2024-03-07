sonyazhytkova .7 марта, 2024 16

Для фанатів улюбленого фільму 2003 року з'явилися захоплюючі новини, оскільки Лохан нещодавно підтвердила, що продовження стрічки вже знаходиться в розробці.

Оголошення через Radio Andy викликало велику хвилю ностальгії та захоплення серед прихильників, які з теплом згадують чарівність і гумор оригінального фільму. Ліндсі Лохан, не розкриваючи багато деталей, підтвердила, що розробки продовження вже відбуваються, а також зазначила, що до стрічки повертається Джеймі Лі Кертіс.

Хоча сюжет сиквелу залишається в таємниці, Кертіс вже висловлювала свої ідеї про напрямок фільму. У своєму виступі на програмі "The View" вона уявляла, що її персонаж стає бабусею і міняється місцями з персонажем Лохан. Цей ентузіазм актриси стосовно дослідження сучасних аспектів батьківства додає цікавий акцент до очікуваного продовження. Кертіс сказала:

"Дозвольте мені бути старенькою бабусею, яка має доглядати, за тими хто міняється місцями. Тоді Ліндсі стане сексуальною бабусею, яка все ще, знаєте, щаслива з Марком Хармоном у всіх відношеннях, в яких ви були б щасливі ... І просто я хотіла б побачити, як Ліндсі стане гарячою бабусею, і я хотіла б побачити, як я намагаюся справлятися з дітьми-дошкільнятами - сьогодні. Я хочу бути батьком-елікоптером в сучасному світі як стара леді".



"Шалена п'ятниця", фільм, який підкорив серця багатьох, розповідає про дует матері та дочки, які переживають дивний поворот долі, що спричиняє обмін тілами. Це призводить до серії комедійних та пізнавальних ситуацій, коли вони розбираються у житті один одного. Стрічка, заснована на дитячій книжці Мері Роджерс 1972 року, була адаптований кілька разів, а версія з Лохан та Кертіс відзначається особливо яскравою витонченістю діалогів та сердечними моментами.

Джерело: Мovieweb