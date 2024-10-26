sonyazhytkova .26 октября, 2024 7

Трейлер фільму, що вийде на Netflix 27 листопада під керівництвом Стівена Херека, демонструє, як Ліндсі Лохан та Іан Хардинг, граючи колишніх закоханих, знову опиняються під одним дахом і дізнаються, що їхні нинішні партнери є братом і сестрою.

До акторського складу також увійшли Тім Мідоус, Джон Рудніцкі, Генрі Церні, Джуді Рейес, Кріс Парнелл, Крістін Ченовіт і Ден Букатінський.

У трейлері Лохан постає в ролі жінки, яка відчуває тривогу через свою нову свекруху, виконану Крістін Ченовіт. Вона застерігає колишнього партнера не розповідати про їхні минулі стосунки, адже це може дати свекрусі додаткові аргументи проти неї. Пізніше Хардинг, граючи роль її екс-хлопця, висловлює побоювання, що Лохан може думати, ніби він просто забув про них.

Запам'ятовується момент, коли Лохан виявляє, що деякі желейні цукерки, які вона з'їла, містять несподіваний інгредієнт.

Цю романтичну комедію зняв Стівен Херек за сценарієм Хейлі ДеДомініс. Це ще один проєкт Лохан для Netflix після "Ірландського бажання", яке вийшло на платформі на початку року, та різдвяної стрічки "Закохані на Різдво" 2022 року. Фільм обіцяє стати яскравим доповненням до святкового репертуару Netflix.

Джерело: Hollywoodreporter